ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 4 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಚಿನ್ನ ನಾಪತ್ತೆ..!

ನವದೆಹಲಿ: ನವಲ್ಗಢದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಕಲಿ ಆಭರಣ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಐದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ರಾಜಾವತ್ ' ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಹಾಗ್ ಅವರು ಆಗಿನ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಮಿತ್ ಜಂಗಿಡ್, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅನಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವರದಿಗಾರ (ಬಿಸಿ ಆಪರೇಟರ್) ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮೂಲ ಚಿನ್ನ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
73 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕೆಜಿ 198 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ನಕಲಿ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ 6.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಚಿನ್ನದ ಸೇಫ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 450 ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ.
ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ 152.19 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 21 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:50 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಆಗಿನ ಹಿರಿಯ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಂಗಿದ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವರದಿಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸೈನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.ಮರುದಿನ, ಜನವರಿ 22 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಿನ ಚಿನ್ನದ ಸೇಫ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.