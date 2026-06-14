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ಭೀಕರ ರೈಲು ಅಪಘಾತ: ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ನಂಬಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 4 ದುರ್ದೈವಿಗಳು

Morena train accident : ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವದಂತಿ ನಾಲ್ಕು ಅಮಾಯಕ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿಪಡೆದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮೊರೆನಾ ಸಮೀಪದ ಹೇತಾಂಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 14, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:40 PM IST
ಭೀಕರ ರೈಲು ಅಪಘಾತ: ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ನಂಬಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 4 ದುರ್ದೈವಿಗಳು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಭೀಕರ ರೈಲು ಅಪಘಾತ: ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ನಂಬಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 4 ದುರ್ದೈವಿಗಳು
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