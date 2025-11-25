ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತೀಯರ ಫೇವರೆಟ್‌ ಈ ಎಣ್ಣೆ

Best Indian dark rum: ಅನೇಕ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಶೇಕಡಾ 42.8 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ವಿಸ್ಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಭಾರತೀಯ ರಮ್, ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಈ ರಮ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದು 71 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದೆ.
ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ರಮ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ನಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಸುವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1954 ರಿಂದ ಮೋಹನ್ ಮೀಕಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ರಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು '7 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್' ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್. ಇತರ ಪ್ರಭೇದಗಳೂ ಇವೆ. ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ XXX ಡಾರ್ಕ್ ರಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಓಕ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾರಮೆಲ್, ವೆನಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ರಮ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಯವಾದ, ಶ್ರೀಮಂತ ಸುವಾಸನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಮ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ರಮ್ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದು. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಬಾಟಲಿಯು 1,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ 180 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲಿಯು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 355 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಳೆಯ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಶೇಕಡಾ 42.8 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ವಿಸ್ಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
