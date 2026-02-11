36 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಜ್ರ, 2 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸೀರೆ ಇದೇ ನೋಡಿ! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

most expensive saree: ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವರು ಶಿಲ್ಪ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸಕ ರೋಹಿತ್ ಪಿಸಾಲ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾ ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು (ಫೆಬ್ರವರಿ 7) ಅವರು 39 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಖಚಿತ ಚಿನ್ನದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭವ್ಯ ಸೀರೆಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೆಜಿ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೊದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಈ ಸೀರೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಸೀರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 90 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
‘ಗೋಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್’ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಪಿಸಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೀರೆ ಕೇವಲ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ತೀವ್ರ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮಾತಾ ರಮಾಬಾಯಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಕಲಾಕೃತಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಮೌಲ್ಯವು ಯಾವುದೇ ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಪಿಸಾಲ್ ಮೊದಲು 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಸೇಬನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕಲಾಕೃತಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ 39 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ-ವಜ್ರ ಸೀರೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಭವ್ಯ ಗೌರವವೆಂದು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದರೂ, ಈ ಸೀರೆ ಇದೀಗ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ.