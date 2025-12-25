English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಏಕೈಕ ತರಕಾರಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬೇಕು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ

ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದ ತರಕಾರಿ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 25, 2025, 04:57 PM IST
  • ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಇರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳೇ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ
  • ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದರ ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

expensive vegetable India : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಏರಿದಾಗಲೇ ಮನೆ ಬಜೆಟ್ ಕದಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಪರೂಪದ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಹಾಪ್ ಶೂಟ್ಸ್. ಇದರ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಪ್ ಶೂಟ್ಸ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 85 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೂ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ನಿಷೇಧ: ಜನವರಿ 26 ರಿಂದ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

ಈ ಅಪರೂಪದ ತರಕಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿನ್ನೌರ್ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಪ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಣ್ಣು ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದರ ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಹಾಪ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಕೃಷಿ ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗದೆ, ಕೈಯಿಂದಲೇ ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಳುವರಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದೇ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಪ್ ಶೂಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳೇ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂವಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಚಹಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ..! FSSAI ದಿಂದ ಹೊಸ ವಾಖ್ಯಾನ..!

ಹಾಪ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಬಳಿಕ, ಗುಚ್ಚಿ ಅಣಬೆಗಳು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುವ ಈ ಅಣಬೆಗಳು ಹಿಮಾಚಲ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅಪರೂಪತೆ, ಕಠಿಣ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಮೌಲ್ಯವಂತಾಗಿಸಿದೆ.
 

