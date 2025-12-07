2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು Google ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ.! ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ

Must Visit Destinations: 2025ನೇ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 2026ನೇ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಸ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳವು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ನಂತರ, ಗುಜರಾತ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಸೋಮನಾಥವು ಹುಡುಕಾಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ನೇರ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳು ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಲಭ ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ : ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ದ್ವೀಪ ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಮಾರಿಷಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಹನಿಮೂನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ನೀಲಿ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ರಾಜಕೀಯ ಗೊಂದಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾದ ಇತರ ತಾಣಗಳು : ಈ ವರ್ಷ ಫು ಕ್ವಾಕ್ (ವಿಯೆಟ್ನಾಂ) ದ್ವೀಪವು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಉತ್ತಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು, ಇ-ವೀಸಾ ನಿಯಮ ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಫುಕೆಟ್ (ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್) ಕೂಡ ತನ್ನ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಕಾಶ್ಮೀರ : ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು 26 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹುಡುಕಾಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರವು ತನ್ನ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.