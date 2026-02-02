English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

Most IAS IPS officers State of India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 2, 2026, 10:06 AM IST
  • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ, UPSC ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ

Trending Photos

Gold Price Today: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಒಂದೇ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 48,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ..
camera icon8
Gold rate today
Gold Price Today: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌! ಒಂದೇ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 48,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ..
ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ! ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಶ್‌ ಆಗೋದಂತು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon8
Simran Natekar
ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ! ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಶ್‌ ಆಗೋದಂತು ಪಕ್ಕಾ!
Gold Price: ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ ಈ ದಿನದಂದೇ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ! ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌
camera icon5
Gold price
Gold Price: ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ ಈ ದಿನದಂದೇ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ! ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಯೋಗ! ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon13
ASTROLOGY
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಯೋಗ! ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು?

UPSC Exam India: UPSC ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Union Budget 2026: 2047ರ ‘ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ’ಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ..!

ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, UPSC ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2024ರ UPSC ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ದುಬೆ ಅವರು AIR–1 ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದೇಶದ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ‘ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗಳ ತವರು’ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವ ಈ ರಾಜ್ಯ, ಈಗ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Union Budget 2026: ಚುನಾವಣಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ‘ಬಂಪರ್ ಆಫರ್’..!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 2024ರ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ ಅರ್ಚಿತ್ ಡೋಂಗ್ರೆ ಅವರು AIR–3 ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ UPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ, UPSC ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಮುಖರ್ಜಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

UPSCUPSC Exam IndiaMost IAS Officers StateMost IPSOfficers State

Trending News