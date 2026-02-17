ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ! ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಮರಳಿ ಬರೋದೇ ಡೌಟ್‌

Restricted Places in India : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಪಾಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ North Sentinel Island ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸೆಂಟಿನೆಲಿಸ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಹೊರಗಿನವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವೀಪದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಇವರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅಂಡಮಾನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವ Barren Island ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಏಕೈಕ ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೋಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು; ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯ.
ಲಡಾಖ್ ಪ್ರದೇಶದ Aksai Chin ಭಾರತ-ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಿತ ಗಡಿ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (LAC) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ.
ಸಿಕ್ಕಿಂನ Mount Kanchenjunga ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿ ಶಿಖರಾರೋಹಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವ Bhabha Atomic Research Centre (BARC) ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಮಾಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ; ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾಂಗೊಂಗ್ ಸರೋವರದ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಲಾನಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳು ಪರಿಸರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ.