Swiggy Orders in 2025 : 2025ನೇ ವರ್ಷ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯರ ಆಹಾರ ಅಭಿರುಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 24, 2025, 07:40 PM IST
ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹಗಲಿಗಿಂತ ರಾತ್ರಿಯೇ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು..

Swiggy Orders in 2025 : ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ವರದಿ ಹೇಳುವಂತೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ ಆದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 9.3 ಕೋಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಭಾರತೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಬಿರಿಯಾನಿಯ ನಂತರ ಬರ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾಗಳಿಗೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 4.42 ಕೋಟಿ ಬರ್ಗರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 4.01 ಕೋಟಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೋಸೆ ಕೂಡ 2.62 ಕೋಟಿ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಮಲಬಾರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ, ಮಾಲ್ವಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿವೆ.

ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಗಲಿಗಿಂತ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಶೇ.32ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಆಹಾರಕ್ಕೆ 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು, ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಆಹಾರಕ್ಕೆ 12 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ ಆಹಾರಕ್ಕೆ 4.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

