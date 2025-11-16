English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ! ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ನೆಲ ಭಾರತೀಯರ ಹೆಮ್ಮೆ..

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರಾಗಲಿ ಆಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಿದೆ. ಅವರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೂ, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 16, 2025, 04:51 PM IST
  • ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವು ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ
  • ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದವರೆಗೆ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು

Goa history: ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವು ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದವರೆಗೆ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು, ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮೊಘಲರು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯವಿದೆ. ಮೊಘಲರು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ಮೊಘಲರು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಂದಿಗೂ ಆಳದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ. ಅದರ ಬಂದರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಗೋವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಗೋವಾದ ಇತಿಹಾಸವು 16 ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಣ್ಣ ದೇಶ, ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ.. ಗೋವಾಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!

ಗೋವಾ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. 10 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಕದಂಬ ರಾಜವಂಶವು ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿತು. ಈ ರಾಜರು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಸಾಲೆಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಗೋವಾವನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸಿತು. ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಗೋವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯು ಅವರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಿತು. 17 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಮೊಘಲರು ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕೋಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಧರಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಮೊಘಲರು ಗೋವಾದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕರು 1510 ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಫೊನ್ಸೊ ಡಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಗೋವಾವನ್ನು ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ದ್ವಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಚರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹರಡಿದರು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಆಳ್ವಿಕೆಯು 450 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಗೋವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಯಿತು.. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡವು. 

18 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಗೋವಾ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. 1817 ರ ಆಂಗ್ಲೋ-ಮರಾಠಾ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿದ್ದವು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗೋವಾವನ್ನು ರೈಲು ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು 1947 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿತು.. ಆದರೆ ಗೋವಾ 1961 ರವರೆಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 

ಸದ್ಯ ಗೋವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಚರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳು ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. 
 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

