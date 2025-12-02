ಅಂಬಾನಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ?

Mukesh Ambani facts : ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದ 16 ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು $113.5 ಬಿಲಿಯನ್ (ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 10.14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂಬಾನಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ಗಳಿಸದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅವರ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ?
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 1,01,40,00,00,00,00,000 (₹10.14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ). ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪತ್ತು ಖಾಲಿಯಾಗಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ?. ಅವರು ಹೀಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಖಾಲಿಯಾಗಲು 202,800 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 202,800 ದಿನಗಳನ್ನು 365 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ 555 ವರ್ಷಗಳು. ಇಂದಿನಿಂದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಐದು ಶತಮಾನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನೇಕ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.
ಈ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು $125 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು 1966 ರಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ತಂದೆ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಣ್ಣ ಜವಳಿ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ನೂಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ? : ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 125 ಶತಕೋಟಿ USD ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ, ಟೆಲಿಕಾಂ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಸಣ್ಣ ಜವಳಿ ತಯಾರಕರಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಧೀರೂಭಾಯಿ ನೂಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2002 ರಲ್ಲಿ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಭಾಗ ಜಿಯೋ 500 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋವನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.