ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಹೋದ ಲವರ್ಸ್‌.. ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್‌ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್!

Mumbai dating drama: ಡೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರ ಬರುವಾಗ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 25, 2026, 03:41 PM IST
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ.. ಬುಡದಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡಿ.. ಬುಡದಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು
camera icon6
Karna serial
ನಿತ್ಯಾಳಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯಗಳ ಅನಾವರಣ.. ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ರೋಚಕ ತಿರುವು
ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ
camera icon6
EPFO New Pension Scheme
ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಶತಕ: ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 103 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು..!
camera icon6
Sanju Samson
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಶತಕ: ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 103 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು..!
Viral Dating Experience: ಮುಂಬೈನಂತಹ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಡಿನ್ನರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಟ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮುಂಬೈನ ಒಬ್ಬ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯುವತಿಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನುಭವವು ಸೋಶಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ 2,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅವಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದರೆ..

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಈ 36 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾವಲ್ ಎಂಬಾಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯುವಕನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಭೇಟಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆದವು, ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿದನು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡ TRP ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಕರ್ಣ..ಶ್ರೀ ಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್!

ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ತಿರುವು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಬಂದಿತು. ಆ ದಿನ, ಊಟದ ಬಿಲ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಯುವಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ (ತಲಾ 2,500 ರೂ.) ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದಳು.

ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು..ಮಹಿಳಾ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವರು ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?

ಆ ಯುವಕ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹುಡುಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಂಬುವುದು? 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಹುಡುಗಿಗೆ 2,500 ರೂ. ನೀಡಲು ಅವನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಏಕೆ?" ಎಂದು ಯುವಕನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾವಲ್ ನಂಬುವಂತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಬಿದಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾರೀ ಶಾಕ್‌ ತಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ.. ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋ

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

