ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಹೋದ ಲವರ್ಸ್‌.. ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್‌ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್!

Viral Dating Experience: ಮುಂಬೈನಂತಹ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಡಿನ್ನರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಟ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮುಂಬೈನ ಒಬ್ಬ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯುವತಿಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನುಭವವು ಸೋಶಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ 2,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅವಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದರೆ..
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಈ 36 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾವಲ್ ಎಂಬಾಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯುವಕನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮೊದಲ ಎರಡು ಭೇಟಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆದವು, ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿದನು.
ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ತಿರುವು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಬಂದಿತು. ಆ ದಿನ, ಊಟದ ಬಿಲ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಯುವಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಧ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ (ತಲಾ 2,500 ರೂ.) ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದಳು.
ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು..ಮಹಿಳಾ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವರು ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?
ಆ ಯುವಕ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹುಡುಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಂಬುವುದು? 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಹುಡುಗಿಗೆ 2,500 ರೂ. ನೀಡಲು ಅವನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಏಕೆ?" ಎಂದು ಯುವಕನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾವಲ್ ನಂಬುವಂತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಬಿದಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾರೀ ಶಾಕ್ ತಂದಿದೆ.
