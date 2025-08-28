ಭಾರತದ 'ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ' ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ... ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ಯಾವುದು?

Gold Capital of India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಬ್ಬಗಳವರೆಗೆ, ಚಿನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತೀಯ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ಅನ್ನು ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಆ ನಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊರಗಜ್ಜನೇ..": ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ಅನುಶ್ರೀ ಹೇಳಿ
ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ:
ಮುಂಬೈನ ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ ಅನ್ನು 1864 ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುವಂದಸ್ ಜವೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
160 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ:
ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ ಕೇವಲ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, 160 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಯೂ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ನಂತೆ, ಮುಂಬೈನ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಸಗಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ:
ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಗಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಆಭರಣಕಾರರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಜವೇರಿ ಬಜಾರ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮದ ಹೃದಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ.
ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ:
ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್ ನಗರವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಶೂರ್ನ ಆಭರಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು:
ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಚಿನ್ನದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿ ಮತ್ತು ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಳಪು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶೂರ್ ಅನ್ನು ಚಿನ್ನದ 'ತಯಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ.
ಚಿನ್ನದ ನಗರ:
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲ್ಗಾಂವ್ 'ಚಿನ್ನದ ನಗರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಆಭರಣಗಳ ಮಿನುಗು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಜಾತ್ರೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.
ರತ್ಲಂ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ:
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರತ್ಲಂ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇಲ್ಲಿನ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ನಗರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಗುರುತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ಬಂಡೆ ಮೇಲಿಂದ ತಳ್ಳಲು ಬಂದ ಕೋಳಿಯ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು... ತಲೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿದ ಕೋತಿ! ವಿಡಿಯ
ದೆಹಲಿಯ ಸರಾಫಾ ಬಜಾರ್:
ಹಳೆಯ ದೆಹಲಿಯ ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಸರಾಫಾ ಬಜಾರ್ ಕೂಡ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಹಲುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿನ ಕಿರಿದಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಬೇಕು.