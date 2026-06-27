/RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ! 2 ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೂ.. ಸಮಾಜ ದೂರವಿಟ್ಟಿತು.. 

ಕಾಸರಗೋಡು: ಮೀಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಚಿಗುರುಪಾಡೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ತೊಟ್ಟತೋಡಿ (64) ಎಂಬುವವರೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ದೈವಿ. ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಝಿಕೋಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.
ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ : ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರ ಮುಂದೆ ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮೀಂಜ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಶರೀಫ್ ಚಿನಾಲ್ ಅವರು, ಉಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 'ಶೇಖ್ ಝಾಯೆದ್' ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಇರ್ಫಾನಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ನಾರಾಯಣ್ ಅವರನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಾಗ ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದಂತಾಗಿದ್ದರು. ಇರ್ಫಾನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ ನೀಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೊಝಿಕೋಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಶವ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು : ನಾರಾಯಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕಮಲಾ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೂ ಶವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಶವವನ್ನು ಇರ್ಫಾನಾ ಅವರಿಗೇ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಮಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ಇರ್ಫಾನಾ : ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಶವ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಎದೆಗುಂದದ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕಿ ಇರ್ಫಾನಾ, ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಮಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಚಿತೆಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಇರ್ಫಾನಾ ಅವರು ತೋರಿದ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 'ಆನ್ಮನೋರಮಾ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.