'ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ' ಎಂದು ಉಗ್ರರ ಎದುರು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕ 

ಶ್ರೀನಗರ: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನಂತನಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಹಾಲ್ಗಾಮ್‌ನ ಬೈಸರನ್‌ನ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2025ರಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಗರೆದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ನಡುವೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಂತು, ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಒತ್ತೆಯಿಟ್ಟು ಇತರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ. ಅವನ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಆದಿಲ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾ, 28 ವರ್ಷದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ನಿರ್ವಾಹಕ, ಈಗ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹುತಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

‘ಮಿನಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೈಸರನ್‌ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆದಿಲ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ.ಆಗ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಗುರುತನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆದಿಲ್ ಉಗ್ರರ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಆ ಕ್ಷಣದ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ, ಆದಿಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅವನನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದರು. ಆದರೂ, ಅವನ ಈ ಧೈರ್ಯದ ಸಾಹಸವು ತಾನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತು.

As tourists scrambled to escape bullets being fired by terrorists in Jammu and Kashmir’s Pahalgam on Tuesday, Syed Adil Hussain Shah, a pony ride operator displayed extraordinary courage as he tried to snatch the rifle from one of the terrorists.

