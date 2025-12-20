English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಯ್ಯೋ ಭಾರೀ ಅವಘಡ.. ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಗೋಪುರ ಕುಸಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು

ಅಯ್ಯೋ ಭಾರೀ ಅವಘಡ.. ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಗೋಪುರ ಕುಸಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಗೋಪುರದಿಂದಾಗಿ ಆರು ಜನರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 20, 2025, 01:38 AM IST
  • ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದ ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
  • ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೇ ಹಾರಿ ಹೋದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ
  • ಮಾಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಾಯಾಳುಗಳು

ಅಯ್ಯೋ ಭಾರೀ ಅವಘಡ.. ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಗೋಪುರ ಕುಸಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು

ಬುಟಿಬೋರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವಾಡ ಕಂಪನಿಯ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಗೋಪುರ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಆರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದ ಬುಟಿಬೋರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಅವಾಡ ಕಂಪನಿಯು ಬುಟಿಬೋರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಗೋಪುರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಗೋಪುರವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಆರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಮಾಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಮಾತ್ರ ಜನರಲ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಟ್‌, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಏನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು?

ಅವಶೇಷದಡಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿಯೆ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6, 6; ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್.. ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧ ಶತಕ‌!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

NagpurSix workerstower collapsesAvada solar plantButibori industrial area

