ಅಯ್ಯೋ ಭಾರೀ ಅವಘಡ.. ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಗೋಪುರ ಕುಸಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು

ಬುಟಿಬೋರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವಾಡ ಕಂಪನಿಯ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಗೋಪುರ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಆರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದ ಬುಟಿಬೋರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಅವಾಡ ಕಂಪನಿಯು ಬುಟಿಬೋರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಗೋಪುರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಗೋಪುರವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಆರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಮಾಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಮಾತ್ರ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.
ಅವಶೇಷದಡಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿಯೆ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದರು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
