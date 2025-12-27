ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸುವುದೇ ಅಚ್ಚರಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nameless Railway Station of India: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿದ್ದರೂ, ಒಂದೇ ಒಂದು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 27, 2025, 01:38 PM IST
  • ಹಳದಿ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು
  • ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ

Nameless Railway Station of India: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರೈಲು ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ರೈಲುಗಳು ದೇಶದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರೈಲು ಸೇವೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗುರುತು ಇರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬುರ್ದ್ವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. 2008ರಲ್ಲಿ ಬಂಕುರಾ–ಮೆಸ್ಗ್ರಾಮ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ರೈನಾ ಮತ್ತು ರೇನಗರ ಎಂಬ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ‘ರೇನಗರ’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾರು ಈ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್? 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಹಳದಿ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ, ರೈನಾ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಭೂಮಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ರೈನಾ ಮತ್ತು ರೇನಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಗಂಭೀರ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಯಿತು.

ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಕಾರಣ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡರು. ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡದೇ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಈ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಚ್ಚರ..ಎಚ್ಚರ..16ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯಾನ್‌!ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಲಹೆ ಆದ್ರೂ ಏನು?

ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಫಲಕ ಖಾಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

