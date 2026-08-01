/84,084 ಕೋಟಿ ‘ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ’ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಅಂಕಿತ!

ಹೊಸದೆಹಲಿ: ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೃಹತ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, 84,084 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 'ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲಾಚೆಯ ಪರಿಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗೆ (Samudra Manthan Project) ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 2030-31ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಗ್ರಾಹಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯದ ಬಹುಪಾಲು ತೈಲವನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು $144 ಬಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು 13 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು? : ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಸಮುದ್ರತಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಪರಿಶೋಧನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಕೊರೆಯುವಿಕೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ 4 ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು:
ಭೂಕಂಪನ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ (₹28,534 ಕೋಟಿ): ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸಮುದ್ರತಳದ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿರುವ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಳವಾದ ಬಾವಿಗಳ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ (₹43,200 ಕೋಟಿ): ಆಯ್ದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 60 ಆಳವಾದ ಪರಿಶೋಧನಾ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗುವುದು. ಅರ್ಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು (ಪ್ರತಿ ಬಾವಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹675 ಕೋಟಿ) ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಿದೆ.
ಜಂಟಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು (₹10,000 ಕೋಟಿ): ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಜಂಟಿ ರಿಗ್ಗಳು, ಜೆಟ್ಟಿಗಳು, ಬಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ದೇಶೀಯ ಉಪಕರಣ ಉತ್ಪಾದನೆ (₹2,000 ಕೋಟಿ): 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಹಾಗೂ 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು, ಅಗತ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಶಕ್ಕೇನು ಲಾಭ? : ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ದೇಶೀಯ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 62 MMTOE ನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 80 MMTOE ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 2.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ.