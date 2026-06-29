/Nasrapur Case: 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಹ*ತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ; 60 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್‌

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Nasrapur Case: 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ 'ಹ*ತ್ಯಾ'ಚಾರ ಪ್ರಕರಣ; 60 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್‌

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ಕಾಮುಕ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಭೀಮರಾವ್‌ ಕಾಂಬಳೆ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 29, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:22 PM IST
Nasrapur Case: 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ 'ಹ*ತ್ಯಾ'ಚಾರ ಪ್ರಕರಣ; 60 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್‌
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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