/Nasrapur Case: 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಹ*ತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ; 60 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್‌

Nasrapur Case: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ (Rape Case) ಇದೀಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ ಕಾಮುಕ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಭೀಮರಾವ್ ಕಾಂಬಳೆ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಹತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಕೇವಲ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ಎಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಪ್ರಾಪ್ರ ಬಾಲಕಿ ಕೊಂದ ಕಾಮುಕ ವೃದ್ಧ ಭೀಮರಾವ್ ಕಾಂಬಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೋರ್ ತಾಲೂಕಿನ ನಸ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇ 1 ರಂದು ನಡೆದ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಹಸುಳೆ ಮೇಲೆ ಕಾಮುಕ ವೃದ್ಧ ಭೀಮರಾವ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಎಂಬಾತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲುವು ಜೂನ್ 26, 2026ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಭೀಮರಾವ್ ಕಾಂಬ್ಳೆಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನೀಡಿದ ವಿವರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜ್, ಡಿಎನ್ಎ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ದೋಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೇ 1 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯ. ಬಾಲಕಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ 65 ವರ್ಷದ ಭೀಮರಾವ್ ಕಾಂಬ್ಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಕೆ ಬಳಿಕ ಹೋದ ಕಾಮುಕ ವೃದ್ಧ ಆಕೆಗೆ ಕರು ತೋರಿಸುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ, ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಂತರ ತನ್ನ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪವನ್ನು ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ತುಂಬಾ ಸಮಯವಾದರೂ ಬಾಲಕಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದಿದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೇವಲ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಆರೋಪಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಭೀಮರಾವ್ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ , ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದವು. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಇದೀಗ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
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