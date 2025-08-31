Toll free increase : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 1,44,634 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 892 ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, 6,606 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 54 ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5% ರಿಂದ 10% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮಧುರೈ-ಎಲಿಯಾರ್ಪತಿ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕಾರುಗಳು, ವ್ಯಾನ್ಗಳು, ಜೀಪ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ದರದಿಂದ ಏಕ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 ರೂ. ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 65 ರೂ. ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ 5 ರೂ., ಎರಡು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ 20 ರೂ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾಸಿಕ 345 ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ಪಾಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೋಲ್ ಆಡಳಿತ ತಿಳಿಸಿದೆ.