ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ, ಹತ್ಯೆ! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Tejpal Singh Murder : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು 2025 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಲುಧಿಯಾನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಗ್ರಾಂವ್ ನಗರದ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 250 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವೇ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:50 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಗ್ರಾವ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಯುವಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಅವರ ಕಾರು ದಾಳಿಕೋರರ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ, ಇದು ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಸಣ್ಣ ವಾಗ್ವಾದವು ಭಯಾನಕ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದಾಳಿಕೋರರು ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದರು. ತೇಜ್ಪಾಲ್ ವಿರೋಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ, ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಪಿಸ್ತೂಲನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ದಾಳಿಕೋರರು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇತರ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಘಟನೆಯು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಸಿಧು ಮೂಸೆವಾಲಾ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯಂತೆಯೇ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿ, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದಾಳಿಕೋರರು ನಂತರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವೋ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ವಾರ್ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯೋ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಗುಪ್ತಾ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆಯ ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.