/ನೀಟ್‌ ಹೋರಾಟ.. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾರಬೇಕಾದ ಯುವತಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇದೆಂಥಾ ಮಾತು..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

NEET Student Protest : ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೀಗ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ರಣಾಂಗಣವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸಹ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯ ಮೆಲೋನಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
I genuinely feel sorry for her parents. The way she speaks raises questions about the environment she was brought up in. Such abusive language doesn’t usually appear out of nowhere, it often reflects what a person is regularly exposed to. The ease and fluency with which she uses… pic.twitter.com/Gyn5NuYKCc
— Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) July 23, 2026
ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳ ಕುರಿತು ಇಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ.. ಎನ್ನುವ ಆತಂಕವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
20% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಷ್ಟೇ ಇರೋದು..! - ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಓರ್ವ ಸಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ 20% ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
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Sikh brother who went to join #CJPprotest at Jantar Mantar exposes the situation.
He says I cannot find even 20% students here, hooligans are roaming around and creating chaos.
No one is talking about students. pic.twitter.com/deUAj2m6Jz
— Rupsy Saini (@ZiviiBloom) July 23, 2026
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ : ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಔಪಚಾರಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Mumbai Police are threatening students
" If you come to Protest again, I will frame you all in drug case and you'll spend your whole life in Jail.
I'm a very bad guy,don't test me,I'll throw u all in Jail"
This is what goons in uniform look like, Hope the Nation is watching pic.twitter.com/X4KgpKNxcU
— Nehr_who? (@Nher_who) July 23, 2026
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೋರಾಟ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನೈಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆದಷ್ಟೂ ಬೇಗ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಮಾತು...