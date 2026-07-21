/NEET-UG Protest : ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ?

ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NTA) ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಮಾತುಕತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಹಲವರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ (ABVP Anubhav): ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ (ABVP) ನ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಸ್ವತಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಿಲುವು, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ: NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು NTA ನಡೆಸಿದರೂ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೌಕಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗ (NMC) ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ, MBBS/BDS ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೋಟಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಸಂಧಾನ ಕೌಶಲ್ಯ: ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ (Soft-spoken) ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಸಂಧಾನ ಕೌಶಲ್ಯ (Negotiation skills) ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭಾವಿಸಿದೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದೇನು? ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಬಳಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಡ್ಡಾ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು. CJP ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಶುತೋಷ್ ರಾಂಕಾ ಅವರು ನಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ 3 ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಬೇಷರತ್ ಬಿಡುಗಡೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಥವಾ ವಜಾ.
NEET ಅಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ.
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು : CJP ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೈ-ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುದೀರ್ಘ ಧರಣಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು, ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು CJP ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.