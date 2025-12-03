English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dec 3, 2025
Neeta Ambani’s Fitness Trainer : ಏಷ್ಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬವಾದ ಅಂಬಾನಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆಗಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತರಬೇತುದಾರರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತರಬೇತುದಾರ ವಿನೋದ್ ಚನ್ನಾ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಭಾರೀ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆಳ್ಳಗಿನ ಬಾಲಕನಿಂದ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಟ್ರೈನರ್‌ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ
ವಿನೋದ್ ಚನ್ನಾ ಅವರ ಜೀವನ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಾಸ್ಯದ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ನೋವಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಫಿಟ್ ಆಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಸಣ್ಣ ಜಿಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಇದನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಟ್ರೈನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ತರಬೇತಿ
ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ–ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿನೋದ್ ಚನ್ನಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್, ವರ್ಕೌಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.

ವಿನೋದ್ ಚನ್ನಾ ಅವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಚನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ: 12 ಸೆಷನ್‌ಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ತರಬೇತಿ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3 ಲಕ್ಷ
ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನೀತಾ, ಮುಖೇಶ್ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷರವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ವಿನೋದ್ ಚನ್ನಾ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೀಟಲೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಇಂದು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುರು ಆಗಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ.
 

