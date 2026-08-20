/ India-Pakistan: ಪಾಕ್‌ ನಡೆಗೆ ಭಾರತ ತಕ್ಕ ತಿರುಗೇಟು; ಹೈಕಮಿಷನ್‌ ಹೊರಗಿನ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು

High Commission: ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್ (India High Commission) ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಪಾಕ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತೆರವು ನಿರ್ಧಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೊಲ್ಲಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವೀಸಾ ವಿಭಾಗದ ಬಳಿ ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ಹೈಕಮಿಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗಡಿಯ ಹೊರಗಿದ್ದವು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬುಧವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್ 19) ರಾತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈಕಮಿಷನ್ನ ಹೊರಗಿದ್ದ ಅನಧಿಕೃತ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್ನ ಹೊರಗಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ!
ಚಾಣಕ್ಯಪುರಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈಕಮಿಷನ್ನ ವೀಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಮೀಪದ ಲೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೊಲ್ಲಾರ್ಡ್ಗಳು, ಸರತಿ ಸಾಲು ನಿರ್ವಹಣಾ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಚನೆಗಳು ಹೈಕಮಿಷನ್ಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗಡಿರೇಖೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ಲೋಹದ ರೇಲಿಂಗ್ಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತುಂಡುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಈ ಕ್ರಮವು ಆಗಸ್ಟ್ 17ರಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್ನ ಹೊರಗಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಪಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.