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India-Pakistan: ಪಾಕ್‌ ನಡೆಗೆ ಭಾರತ ತಕ್ಕ ತಿರುಗೇಟು; ಹೈಕಮಿಷನ್‌ ಹೊರಗಿನ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು

High Commission: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ತೆರವು ನಿರ್ಧಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈಕಮಿಷನ್‌ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಬೊಲ್ಲಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ವೀಸಾ ವಿಭಾಗದ ಬಳಿ ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ಹೈಕಮಿಷನ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಗಡಿಯ ಹೊರಗಿದ್ದವು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬುಧವಾರ (ಆಗಸ್ಟ್‌ 19) ರಾತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 20, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:51 PM IST
India-Pakistan: ಪಾಕ್‌ ನಡೆಗೆ ಭಾರತ ತಕ್ಕ ತಿರುಗೇಟು; ಹೈಕಮಿಷನ್‌ ಹೊರಗಿನ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು

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Prajwal B

Prajwal B

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