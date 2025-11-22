English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • New labour codes: ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ?

New labour codes: ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ?

ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೇತನ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಲ ವೇತನ, ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು Take ಹೋಮ್ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 22, 2025, 08:31 PM IST
  • ಕೂಲಿ ಸಂಹಿತೆ (Code on Wages)
  • ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಹಿತೆ (Industrial Relations Code)
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂಹಿತೆ (Social Security Code)

Trending Photos

ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಅಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್.. ಆದರೂ ಈ ನಟಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ!
camera icon6
actor Rajasekhar
ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಅಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್.. ಆದರೂ ಈ ನಟಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ!
ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೋಗ, ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭ
camera icon7
Kannada news
ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೋಗ, ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭ
ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌
camera icon5
Aaradhya Bachchan
ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌
ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿಕಾರಕನ ʼಗ್ರಹಪ್ರವೇಶʼ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಶುರು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ; ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು
camera icon7
Venus Transit
ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿಕಾರಕನ ʼಗ್ರಹಪ್ರವೇಶʼ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಶುರು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ; ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು
New labour codes: ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟು 29 ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಜಾರಿಗೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸಂಹಿತೆಗಳು:

ಕೂಲಿ ಸಂಹಿತೆ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಹಿತೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂಹಿತೆ

ಉದ್ಯೋಗ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸಂಹಿತೆ

ಈ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್‌ಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು, ಸ್ಥಿರಾವಧಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಲಗುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲವಂಗ ತಿಂದು ಮಲಗಿ..! ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಚಮತ್ಕಾರ.. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿದೆಯೇ?

ಹೊಸ ಕೂಲಿ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವೇತನದ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ

-ಕನಿಷ್ಠ 50% ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳವನ್ನು ವೇತನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು (ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ + ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ + ರಿಟೇನಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸ್).

-ಉಳಿದ 50% ಮಾತ್ರ ವಿವಿಧ ಅಲವೆನ್ಸ್‌ಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಪಿಎಫ್, ಗ್ರಾಚುಯಿಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವೇತನದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಡಿತಗಳು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.

Take-home Salary ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಹೌದು, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (CTC) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತದ ಹೊರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಆದರೆ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಬಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಹಣದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ರಿಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ,ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪಿಎಫ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಸುಧಾರಣೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡಲಿದೆಯಾದರೂ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

About the Author
labour codes India salary changenew labour laws salary impactwage code 2025 effect on take home payPF deduction increase labour codegratuity calculation new rules

Trending News