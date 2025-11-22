New labour codes: ನಿಮ್ಮ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟು 29 ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಏಕಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಜಾರಿಗೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಸಂಹಿತೆಗಳು:
ಕೂಲಿ ಸಂಹಿತೆ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಹಿತೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಂಹಿತೆ
ಉದ್ಯೋಗ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸಂಹಿತೆ
ಈ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು, ಸ್ಥಿರಾವಧಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೆ.
ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲಿದೆಯೇ?
ಹೊಸ ಕೂಲಿ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವೇತನದ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ
-ಕನಿಷ್ಠ 50% ಒಟ್ಟು ಸಂಬಳವನ್ನು ವೇತನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು (ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ + ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ + ರಿಟೇನಿಂಗ್ ಅಲವೆನ್ಸ್).
-ಉಳಿದ 50% ಮಾತ್ರ ವಿವಿಧ ಅಲವೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಪಿಎಫ್, ಗ್ರಾಚುಯಿಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ವೇತನದ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಡಿತಗಳು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.
Take-home Salary ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಹೌದು, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (CTC) ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತದ ಹೊರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಆದರೆ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಂಬಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಹಣದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ರಿಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ,ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪಿಎಫ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಸುಧಾರಣೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡಲಿದೆಯಾದರೂ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.