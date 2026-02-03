English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಿರಾ! ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

New Traffic Rules in india : ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 3, 2026, 04:56 PM IST
  • ದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ
  • ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.

ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಿರಾ! ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

New Traffic Rules in india : ದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಟೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರು, ಜೀಪ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್‌ಗಳಂತಹ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ “ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ (KYV)” ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುವ ಹೊಸ FASTag‌ಗಳಿಗೆ KYC/KYV ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು NHAI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಟೋಲ್ ಬಾಕಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಾಳಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನಿಂದ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿತವಾಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NOC) ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

NOC ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಕಿ ಟೋಲ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಹನ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೂ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಮತಿ ದೊರಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಫಾರ್ಮ್–28 ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಟೋಲ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟೋಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಚಾಲಕರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರ್‌ಟಿಒ ಅಥವಾ ಡಿಟಿಒ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೇ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

Traffic rulesFASTag New RulesDriving Licence SuspensionToll PendingNHAI

