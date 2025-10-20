English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹ, ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶ ಪ್ರಾರಂಭ..! ಬಾಬಾ ಭಂಗಾ ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ

New Year 2026 Prediction : 2025 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2026ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅಂತ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 20, 2025, 08:13 PM IST
Baba Vanga 2026 prediction : 2026 ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ವರ್ಷವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಗದು ಕೊರತೆಯ ವರ್ಷವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಬಾ ಭಂಗಾ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಾಡ್ ಬೈಬಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಬಾ ಭಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕರೆನ್ಸಿಗಳೆರಡೂ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ, ಇದು ಹಣದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೃಹತ್ ವಜಾಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರವೇಶ..! 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ?

ಬಾಬಾ ಭಂಗಾ ಅವರ ಹಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಭಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಬಾಬಾ ಭಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.)

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

economic crisisGlobal recessionfinancial collapseBaba Vanga Predictioncurrency devaluation

