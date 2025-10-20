2026 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹ, ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶ ಪ್ರಾರಂಭ..! ಬಾಬಾ ಭಂಗಾ ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ

Baba Vanga 2026 prediction : 2026 ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ವರ್ಷವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಗದು ಕೊರತೆಯ ವರ್ಷವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಬಾ ಭಂಗಾ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಾಡ್ ಬೈಬಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಬಾ ಭಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕರೆನ್ಸಿಗಳೆರಡೂ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ, ಇದು ಹಣದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೃಹತ್ ವಜಾಗಳು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಬಾಬಾ ಭಂಗಾ ಅವರ ಹಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಭಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಬಾಬಾ ಭಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.)