ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹನಿಮೂನ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌.. ಶುಕ್ರವಾರ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ನವವಧು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹನಿಮೂನ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 13, 2025, 02:55 PM IST
  • ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿ
  • ಮೆಸ್ಸಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹನಿಮೂನ್‌ ಮುಂದೂಡಿದ ನವ ದಂಪತಿ
  • ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್‌ ಕಾಯ್ದಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹನಿಮೂನ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌.. ಶುಕ್ರವಾರ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ನವವಧು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಕಾರು ಬರುವ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಚೀಯರ್‌ ಅಪ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣ ಹನಿಮೂನ್‌ ಅನ್ನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಾಮಫಲಕ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ, ಈ ನಾಮ ಫಲಕವನ್ನು ನಾನೇ ಬರೆದಿದ್ದು. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇವು. ಮೆಸ್ಸಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತಿ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹನಿಮೂನ್‌ ಅನ್ನು ಇಬ್ರೂ ಮುಂದೂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸದ್ಯ ವಿಐಪಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ತಗೊಂಡು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 2010 ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿನಿಂದ ನಾವು ಹನಿಮೂನ್‌ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದೇವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಈ ಟೀಮ್ ಓನರ್‌ ಸಹ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು..! 

2022ರ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 2:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಳಿದರು. ಅವರು ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ಷಂತಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಂತು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೂರು ದಿನ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌, ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2025 ಈ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಪಡೆದ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫೀಲ್ಡರ್‌ ಯಾರು.. ಭಾರತೀಯ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ? 

