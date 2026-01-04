English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ! ಕೇಂದ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು!

ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ! ಕೇಂದ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು!

NG price cut :ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನಿಲ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಳವಾಗಿದೆ.. ಹೇಗೆ ಏನೂ ಅಂತಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 4, 2026, 02:47 PM IST
  • ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ?
    NG ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ, ಮಾಸಿಕ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬಿಲ್‌ನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ

Trending Photos

Gajakesari Raja Yoga: ಇಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು..
camera icon18
Jupiter Transit effects
Gajakesari Raja Yoga: ಇಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು..
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಪರಿಣಾಮ :ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು!
camera icon8
Gold
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಪರಿಣಾಮ :ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು!
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ₹500 ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!?‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
camera icon6
RBI
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ₹500 ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್!?‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
Mysterious creatures: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ 3 ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಗಳು!
camera icon4
Mysterious creatures
Mysterious creatures: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ 3 ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಗಳು!
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅನಿಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ! ಕೇಂದ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು!

NG price cut: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏರಿಸಲಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿ ಟೊರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು.. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 1,200 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು!

ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 3.50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಘನ ಮೀಟರ್ (ಎಸ್‌ಸಿಎಂ) ಗೆ 2.00 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 43 ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೊರೆಂಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ಕುಸಿದವು? ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅನಿಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಠಾತ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (PNGRB) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರ. ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶದಂತೆ, ಏಕೀಕೃತ ಸುಂಕ ಆದೇಶ (ಏಕೀಕೃತ ಸುಂಕ ನೀತಿ) ಜನವರಿ 1,2026 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೊದಲು ಅನಿಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ವಲಯವಾರು ಶುಲ್ಕಗಳು ಇದ್ದವು. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಎರಡು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಿಲ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಸುಮಾರು ರೂ. 54). ಇದು ಅನಿಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಉಳಿದ ಲಾಭವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿವೆ.

 ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. PNG ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ, ಮಾಸಿಕ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬಿಲ್‌ನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ CNG ಪಡೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟೊರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಟ್ಟು 34 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 7 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 526 CNG ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿವೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ.. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ..!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

NG price cutPNG reductionCheaper than petrolFuel savingsNatural gas tariff

Trending News