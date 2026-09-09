Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೇಲ್… ‘ಈ ಬಾರಿ ಪಾಸ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮದುವೆ’ ಎಂದ ತಂದೆ; 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ IAS ಆದ ನಿಧಿ!

ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೇಲ್… ‘ಈ ಬಾರಿ ಪಾಸ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮದುವೆ’ ಎಂದ ತಂದೆ; 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ IAS ಆದ ನಿಧಿ!

ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ನಿಧಿ ಸಿವಾಚ್ ಅವರ ಮುಂದಿದ್ದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಕುಟುಂಬದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 09, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:54 AM IST
ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೇಲ್… ‘ಈ ಬಾರಿ ಪಾಸ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮದುವೆ’ ಎಂದ ತಂದೆ; 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ IAS ಆದ ನಿಧಿ!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ : SSM ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ BP ಹರೀಶ್
2
3
4
5