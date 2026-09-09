/ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೇಲ್… ‘ಈ ಬಾರಿ ಪಾಸ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮದುವೆ’ ಎಂದ ತಂದೆ; 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ IAS ಆದ ನಿಧಿ!

UPSC Success Story: ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರಾದರೂ, ಕೆಲವೇ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ವಿಫಲವಾದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ನಿಧಿ ಸಿವಾಚ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ನಿಧಿ ಸಿವಾಚ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಸೋನಿಪತ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ UPSC ತಯಾರಿ
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಿಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರ ತಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ವೈಫಲ್ಯ ಎದುರಾದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಐಎಎಸ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ತಂದೆಯ ಒಂದು ಮಾತು ಬದಲಿಸಿತು ಜೀವನ
ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ನಿಧಿ ಸಿವಾಚ್ ಅವರ ಮುಂದಿದ್ದದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಕುಟುಂಬದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. “ಈ ಬಾರಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು” ಎಂಬ ತಂದೆಯ ಮಾತು ನಿಧಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಡಿಸಿತು. ಐಎಎಸ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದೆಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ತಯಾರಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದರು.
ಆರು ತಿಂಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ
ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದ ಬಳಿಕ ನಿಧಿ ಸಿವಾಚ್ ಅವರ ತಯಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರು. ದುಬಾರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಬದಲು ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ತಯಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಅನಗತ್ಯ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದರು. ಮನರಂಜನೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಭೇಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಓದಿನತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅವರ ತಯಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
2018ರಲ್ಲಿ ಕನಸು ನನಸು
ನಿಧಿ ಸಿವಾಚ್ ಅವರ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊನೆಗೂ ಫಲ ನೀಡಿತು. 2018ರ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 83ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ (AIR 83) ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ನಂತರದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಕಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೋಚಿಂಗ್ಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ
ನಿಧಿ ಸಿವಾಚ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ಗಿಂತಲೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ, ವಿಷಯದ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಧಿ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ “ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ UPSC ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದು. ಅವರ ಆರು ತಿಂಗಳ ತಯಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಭವವೂ ಇತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಡೆದ ಅನುಭವವು ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿರಬಹುದು.
UPSC ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ನಿಧಿ ಸಿವಾಚ್ ಅವರ ಪಯಣವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ—ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋತರೂ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಧಿ ಅವರ ಕಥೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವಂತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದು ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ AIR 83 ಗಳಿಸಿದ ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಕನಸನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.