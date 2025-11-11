ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮೇಲುಗೈ : ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಭವಿಷ್ಯ

ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜನತಾ ದಳ ಯುನೈಟೆಡ್ (ಜೆಡಿಯು) ನೇತೃತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್ಡಿಎ) ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. 243 ಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವ 122 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಎನ್ಡಿಎ 130ರಿಂದ 167 ಸ್ಥಾನಗಳವರೆಗೆ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.
ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ), ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಡಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಕೇವಲ 70ರಿಂದ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಜೆಡಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 75 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಮೇಕರ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿವೆ. ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ 0ರಿಂದ 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಬಳಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ: 9 ಮಂದಿ ಸಾ*ವು, ದೇಹಗಳು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ..!
ಪ್ರಮುಖ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು:
ಪಿ-ಮಾರ್ಕ್: ಎನ್ಡಿಎ 142-162, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 98ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಜನ್ ಸುರಾಜ್ 1-4
ಡೈನಿಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್: ಎನ್ಡಿಎ 145-160, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 70-90, ಜನ್ ಸುರಾಜ್ 0-3
ಮ್ಯಾಟ್ರೈಜ್: ಎನ್ಡಿಎ 147-167, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 70-90, ಜನ್ ಸುರಾಜ್ 0-2
ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಟ್: ಎನ್ಡಿಎ 133-148, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 87-102, ಜನ್ ಸುರಾಜ್ 0-2
ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್: ಎನ್ಡಿಎ 133-159, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 75-101, ಜನ್ ಸುರಾಜ್ 0-5
ಜೆವಿಸಿ: ಎನ್ಡಿಎ 135-150, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ 88-103, ಜನ್ ಸುರಾಜ್ 0-1
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ಚುನಾವಣೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನವು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ.65ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಶೇ.67ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿವೆ.ಈ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 37,013,556 ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 528,954 ಜನರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 19,544,041 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 17,468,572.
ಸೂಚನೆ: ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ.