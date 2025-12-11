ಮಹಿಳೆಯರು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದ ಭಾರತದರ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ದತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪ್ರದೇಶ

No Clothes Ritual for Women in India : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಪದ್ಧತಿ.
ಭಾರತವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನೂತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ದೇಶವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪಿನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಬರದೇ, ಗಂಡಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡಂದಿರು ಕೂಡ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲ.
ಈ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು — ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಯಾರಾದರೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ‘ಉಪವಾಸ ಮುರಿತ’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಯಾರೇ ಮುರಿದರೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಲಾಹು ಘೋಂಡಾ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಗ್ರಾಮ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಈ ದೇವತೆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಘಟನೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುವ ಈ ಪಿನಿ ಗ್ರಾಮ, ತನ್ನ ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.