ಭಾರತದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಲೆ ಉರಿಯಲ್ಲ! ಅಡುಗೆ ಮಾಡದೆಯೇ ಆಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಗವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Community Kitchen: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಒಲೆ ಉರಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 15, 2025, 12:33 PM IST
  • ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗಳು, ಆದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬದುಕುವ ಜನರು

Community Kitchen: ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೆಹ್ಸಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಂದಂಕಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವು ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 500 ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದಲೇ ಊಟ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ವೃದ್ಧರ ಒಂಟಿತನ. ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.

ಚಂದಂಕಿಯ ಸಮುದಾಯ ಅಡುಗೆಮನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 11,000 ರೂ. ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 3.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರೋದು ಮದ್ಯದಂಗಡಿ! ಅದೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ..

ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಆಹಾರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುಜರಾತಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಳವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚ್ ಪೂನಂಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಳಿ, ಸಮುದಾಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲೀಪ್‌ ತೋರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ! ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ಲಾಭಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಚಿಂತೆ ತಪ್ಪಿದ್ದು, ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಚಂದಂಕಿ ಗ್ರಾಮವು ಇತರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಂತಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗಳು, ಆದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬದುಕುವ ಜನರು – ಇದೇ ಚಂದಂಕಿಯ ವಿಶೇಷತೆ.
 

