'ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನಂತಹ ಪುತ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿ ಇರಬಾರದು'-ಲಾಲು ಪುತ್ರಿ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್

ನವದೆಹಲಿ: ಲಾಲು ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 16 ರ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ರೋಹಿಣಿ ಲಾಲು ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ರೋಹಿಣಿಯಂತಹ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿ ಯಾರಿಗೂ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು, ಸಹೋದರಿ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಿಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಡೆಯಲು ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು.ನಿನ್ನೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ತನ್ನ ಅಳುವ ಹೆತ್ತವರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು, ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಅನಾಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸದಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮನೆಗೆ ರೋಹಿಣಿಯಂತಹ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿ ಸಿಗದಿರಲಿ" ಎಂದು ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए , टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी .. सभी बेटी - बहन , जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा - भाई हो , तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को…
— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 16, 2025
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು, ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ನಾನು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಸಹೋದರ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ, 'ನನಗೆ ಕುಟುಂಬವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್, ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಮೀಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ಜನರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಇಡೀ ದೇಶ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಮೀಜ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ." ಎಂದು ಅವರು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.