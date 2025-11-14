ಬಿಹಾರದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನೂ ಇಲ್ಲ! ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಕಥೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಗುರುತಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಬಂಕಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟೋರಿಯಾ-ಬಂಕಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹೋಲಿಯಾ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಳ್ಳಿ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೇ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುವುದು..
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬಂಗಾಳಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹೋಲಿಯಾ ಮಹಾರಾಜ ಇಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬ ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 45 ಮನೆಗಳಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರು ಈಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಕ್ರಮೇಣ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮದ ಪುರುಷರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ಮಹಾರಾಜ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ..
ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಈಗ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಅವರವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ... ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ 10-20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು..
ಮಹೋಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೃಷಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪುರುಷರು ಹಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
