English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ಬಿಹಾರದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನೂ ಇಲ್ಲ! ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

ಬಿಹಾರದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನೂ ಇಲ್ಲ! ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Bihar Banka district: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನೂ ವಾಸಿಸದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿದೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 14, 2025, 11:05 AM IST
  • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥೆ ಇರುತ್ತದೆ
  • ಆ ಕಥೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಗುರುತಾಗುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಸೊಂಪಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ನೋಡಿ ಮಾರುಹೋಗುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ.. ಅವರ ಕೂದಲು ಫೇಕ್‌ ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Bollywood hair transplant
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಸೊಂಪಾದ ಕೇಶರಾಶಿ ನೋಡಿ ಮಾರುಹೋಗುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ.. ಅವರ ಕೂದಲು ಫೇಕ್‌ ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
&#039;ಬಿಗ್ ಬಾಸ್&#039;ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟು? 6 ವಾರಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಭರ್ಜರಿ ಅಮೌಂಟ್‌
camera icon6
Chandraprabha Eliminated
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಎಷ್ಟು? 6 ವಾರಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಭರ್ಜರಿ ಅಮೌಂಟ್‌
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ..! ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುವವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು
camera icon6
India's 20 thousand crores will be made in Iran in this country
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ..! ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುವವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು
12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌
camera icon11
Trigraghi yoga
12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಟ್‌
ಬಿಹಾರದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನೂ ಇಲ್ಲ! ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಕಥೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಗುರುತಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಬಂಕಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟೋರಿಯಾ-ಬಂಕಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹೋಲಿಯಾ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಳ್ಳಿ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೇ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುವುದು.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬಂಗಾಳಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹೋಲಿಯಾ ಮಹಾರಾಜ ಇಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬ ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 45 ಮನೆಗಳಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರು ಈಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಕ್ರಮೇಣ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮದ ಪುರುಷರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ಮಹಾರಾಜ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-Bihar Election Result 2025 Live Updates: ಯಾರಿಗೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಿʼಹಾರʼ..?

ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಈಗ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಅವರವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ... ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ 10-20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು..

ಮಹೋಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೃಷಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪುರುಷರು ಹಬ್ಬಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-Bihar Election Result 2025 Live Updates: ಯಾರಿಗೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಿʼಹಾರʼ..?

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bihar Banka districtBiharBanka districtMaholiyamale in Maholiya

Trending News