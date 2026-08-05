Vehicle Insurance Rules: ವಾಹನ ವಿಮೆ (Vehicle Insurance) ಕುರಿತು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ವಿಮೆ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಅಂದರೆ, "ನೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ನೋ ಫ್ಯೂಯೆಲ್" ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 16.54 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂಜಯ್ ಕರೋಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 146ರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30.48 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳ ಪೈಕಿ 16.54 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (ಸುಮಾರು 56 ಶೇಕಡಾ) ವಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ 2024-25ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಏನು?
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೋಟಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಲೇ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ವಿಮಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (IRDAI) ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಮೇಲೆ, ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೋರ್ಟ್ ಹಲವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ನೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ನೋ ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ IRDAI(Insurance Regulatory and Development Authority India) ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ (MARTH) ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ವಾಹನದ ವಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂಧನ ನೀಡದಂತಹ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಮೆ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 3 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಐಆರ್ಡಿಎಐ ತಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಂತರವೂ ಅನೇಕ ವಾಹನಗಳು ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.