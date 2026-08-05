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Vehicle Insurance Rules: ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್‌! ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ


No Fuel Rules: ವಾಹನ ವಿಮೆ (Vehicle Insurance) ಕುರಿತು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ವಿಮೆ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್‌ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಅಂದರೆ, "ನೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌, ನೋ ಫ್ಯೂಯೆಲ್‌" ಪೈಲಟ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 05, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:01 PM IST
Vehicle Insurance Rules: ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್‌! ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

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Prajwal B

Prajwal B

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