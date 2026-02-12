English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • India
  • ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿಯಮವೇನು?

ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿಯಮವೇನು?

Divorced Woman Rights: ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಮನೆ ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 12, 2026, 01:55 PM IST
  • ವಿಚ್ಛೇದನವಾದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬಹುದಾ?
  • ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಗೆ ಇರುವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರಣೆ

ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿದೆಯೇ? ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿಯಮವೇನು?

Divorced Woman Rights: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 81 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕವೂ ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವರು, 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಪತಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋದರು.

ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೊರೆಹೋದರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿವಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿತು. ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಶಾಶ್ವತ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ನಾಮಫಲಕ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bharat bandh 2026: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ್‌ ಪರಿಣಾಮ!

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದದ ಉದ್ದೇಶವಿರಬಹುದೆಂಬ ವಾದವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಸಮಾನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರ್ಯಾಯ ವಸತಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮನೆಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bharat Bandh Today: ಇಂದು ಭಾರತ್ ಬಂದ್.. ಕರೆ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು, ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆದಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರಣಾ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡು, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರದ ವಾಸಸ್ಥಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
 

