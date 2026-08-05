Supreme Court on Third Party Insurance: ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ದೇಶನವೊಂದನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ (Third Party Insurance) ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಹನ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಾಹನಗಳು ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದೇ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಐಆರ್ಡಿಎಐಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂಜಯ್ ಕರೋಲ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (IRDAI)ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ವಿಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಏಕೆ ಈ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ?
ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನಕ್ಕೂ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ದೇಶದ ಅನೇಕ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಪೀಡಿತರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ವಿಮೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
56% ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಮೆಯೇ ಇಲ್ಲ!
ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ 2024-25ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸುಮಾರು ಶೇ.56ರಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಂಧನ ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ನೀಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ವಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿಯಾಗದ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಮಾನ್ಯ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಚನೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ದ ಸಾಲುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನ ತಡೆದು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (Automatic Vehicle Identification) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ವಾಹನಗಳ ವಿಮೆ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನೂ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲೇ 4 ವರ್ಷಗಳ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ಮೊದಲು ಹೊಸ ಕಾರುಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ವಿಮೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವಧಿಯನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಿಮೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ನಿರ್ದೇಶನವು ಕೇವಲ ವಿಮೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಐಆರ್ಡಿಎಐ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ.