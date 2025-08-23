NSG ಕಮಾಂಡೋ ಆಗುವ ಆಸೆ ಇದ್ಯಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

NSG Commando Application : NSG ಕಮಾಂಡೋ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? "ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (NSG) ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಮಾಂಡೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಿಂದ (CAPF) ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು NSG ಕಮಾಂಡೋಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Lawyer ಮತ್ತು Advocate ನಡುವಿನ ವ್ಯತಾಸ ತಿಳಿಯಿರಿ..!
NSG ಕಮಾಂಡೋ 2025: ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು
ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ (ಭೂಸೇನೆ, ವಾಯುಪಡೆ, ನೌಕಾಪಡೆ) ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (CRPF), ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (BSF), ITBP - ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು CISF - ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು NSG ಕಮಾಂಡೋ ಆಗಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅವರು 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಾರದು.
ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರಬೇಕು.
NSG ಕಮಾಂಡೋ 2025 ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ : NSG ಕಮಾಂಡೋಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಬಡ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಅಥವಾ CAPF ನಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶ..! ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್
NSG ಕಮಾಂಡೋ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎರಡು ತರಬೇತಿ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಯುಧ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತವು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಠಿಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಬಾಂಬ್ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೈಪರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕವಾಯತುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸೇನೆ ಬದಲು CRPF ನಿಯೋಜನೆ..!
ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಅವರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು "ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಟ್"ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ.