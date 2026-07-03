/ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ದೇವತೆಯರು..! ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಪವಾಡ

ಕೇರಳಂ : ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾಡಿ ಎಂಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಒಕ್ಕಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನೋಜ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು, ತಾವೇ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಎದೆ ನೋವು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ನೋವಿನ ತೀವ್ರತೆ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಸಿನೋಜ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾರಿನ ಸುತ್ತ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು..
ದೇವದೂತರಂತೆ ಬಂದ ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ : ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ (KSRTC) ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಬೈಜು ಮತ್ತು ಆರ್ತ್ರ ರಾಜ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಬೈಜು ಅವರು ಅಂಗಮಾಲಿಯ ಎಲ್ಎಫ್ (LF) ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆರ್ತ್ರ ರಾಜ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನ ಸುತ್ತ ಜನ ಜಮಾಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಗಮನಿಸಿದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ತಡಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಕಾರಿನ ಬಳಿ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಅಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ತ್ರ, ಸಿನೋಜ್ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಸಿಪಿಆರ್ (CPR - Cardiopulmonary Resuscitation) ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗಲೂ ಮುಂದುವರಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸಿನೋಜ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸಿನೋಜ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಇಬ್ಬರು ಧೀರ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರೊಂದಿಗೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಬಸ್ ನಿಂದ ಇಳಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಸಿನೋಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಸಿಪಿಆರ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಅವರ ಜೀವದ ಉಸಿರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಿನೋಜ್ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
ತುರ್ತು ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ : ಸಿನೋಜ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂಗಮಾಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ (Coronary Artery) ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಡಚಣೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಪಿಆರ್ ದೊರೆತಿದ್ದರಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಸಿನೋಜ್ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ತಕ್ಷಣವೇ ತುರ್ತು ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ (Angioplasty) ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸಿನೋಜ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉನ್ನತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಡುವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಅಂಜಲಿ ಬೈಜು ಮತ್ತು ಆರ್ತ್ರ ರಾಜ್ ಅವರ ಈ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.