ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ.. ಈ ದಿನದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರ! ಓಲಾ, ರಾಪಿಡೋ, ಉಬರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್..

ನೀವು ರಾಪಿಡೋ, ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಬಳಸುತ್ತೀರಾ? ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೆಲಂಗಾಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಚಾಲಕರ ವೇದಿಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಓಲಾ, ಉಬರ್, ರಾಪಿಡೋದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಚಾಲಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚಾಲಕರು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲಕರು ಈ ಸ್ಥಗಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು ವೇದಿಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 2025 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೂ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ದರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾರದರ್ಶಕವಲ್ಲದ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಚಾಲಕರು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಚಾಲಕರನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅನೇಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊರತೆಯು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಸ್ಥಿರ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯವು ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಚಾಲಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಾಲಕರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತಿಯಾದ ದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಬಲವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ದರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಾಲಕರ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಚಾಲಕರ ಮೇಲಿದ್ದರೂ, ಲಾಭವು ಕಂಪನಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದಿರುವುದು ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಾಲಕರು ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸವಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ಸಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಏನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಷ್ಕರವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಗಂಭೀರತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಚಾಲಕರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಾಲಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಲೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ.