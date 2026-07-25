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  • /Dharmendra Pradhan: ಅಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ, ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಸಚಿವ! ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್‌ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಕಥೆ ಇದು

Dharmendra Pradhan: ಅಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ, ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಸಚಿವ! ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್‌ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಕಥೆ ಇದು

ದೆಹಲಿಯ (Delhi) ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಇಂದು (ಜುಲೈ 25) ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 25, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:54 PM IST
Dharmendra Pradhan: ಅಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ, ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಸಚಿವ! ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್‌ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಕಥೆ ಇದು

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Prajwal B

Prajwal B

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