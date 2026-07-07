Wayanad Landslide: ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಯನಾಡ್ನ ಕಲ್ಲಡಿ ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 18 ಜನರು ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವರುಣಾರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ ತೀರದಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕೂಡ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮೆಪ್ಪಾಡಿ-ಚುರಲ್ಮಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಭೂಕುಸಿತದ ನಂತರ ಕಲ್ಲಾಡಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೇತುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಹರಸಾಹಸದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೆಡ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಮಣ್ಣು ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಜನ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮರಿಗಳಿಂದ ಅಪಘಾತದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಕುಸಿತವೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಪತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಲೋಪ ಎಸಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಟಿ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಟಿ. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಕೂಡ ಈ ಭೂಕುಸಿತದ ಕುರಿತು ಪಾರದರ್ಶನಕವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಎಡಿಎಂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾ ಕಷ್ಟ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.