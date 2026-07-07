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ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭೂಕುಸಿತ.. ಓರ್ವ ಸಾ*ವು, 18 ಜನರು ನಾಪತ್ತೆ!

ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ವಯನಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾದ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಜನ, ಜಾನುವಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸ್ತಿ, ಪಾಸ್ತಿ ತೀವ್ರವಾದ ನಷ್ಟು ಉಂಟಾಗಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 07, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:51 PM IST
ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭೂಕುಸಿತ.. ಓರ್ವ ಸಾ*ವು, 18 ಜನರು ನಾಪತ್ತೆ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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