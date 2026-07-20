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Hisar News: ಒಂದು ದಾನ.. ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳು.. ನೂರು ವರ್ಷದ ಪರಂಪರೆ; ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು!

ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯ ಬಳಕೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಜನರು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 20, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:25 PM IST
Hisar News: ಒಂದು ದಾನ.. ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳು.. ನೂರು ವರ್ಷದ ಪರಂಪರೆ; ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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