/Hisar News: ಒಂದು ದಾನ.. ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳು.. ನೂರು ವರ್ಷದ ಪರಂಪರೆ; ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು!

Hisar News: ಹಿಸಾರ್ ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಸೊಸೈಟಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯ ಬಳಕೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಜನರು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ನಗರದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕೇವಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಾರೆ ರಚನೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವು ಆ ಸಮಾಜದ ತ್ಯಾಗ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಸಾರ್ನ ನಾಗೌರಿ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದ ಕಥೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸದ್ಯ ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಿಸಾರ್ ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಸೊಸೈಟಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಯ ಬಳಕೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಜನರು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ದಾನ.. ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳು.. 100 ವರ್ಷದ ಪರಂಪರೆ
ಕೆಲವೊಂದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕೇವಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಮಾಜದ ಕನಸು, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹಿಸಾರ್ನ ನಾಗೌರಿ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಸೊಸೈಟಿ ಕೂಡಾ ಅಂತಹ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಲಾಲಾ ಚಂದೂಲಾಲ್ ತಾಯಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 8 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಹಿಸಾರ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 1918 ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಬಳಿಕ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡವು.
* CAV ಶಾಲೆ (ಚಂದುಲಾಲ್ ಆಂಗ್ಲೋ ವೇದಿಕ್ ಶಾಲೆ)
* D.N. ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ
* ಜಗನ್ನಾಥ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ
ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ ದೇಣಿಗೆ, ಸಂಸದರ ನೆರವು!
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಿಸಾರ್ ನಗರದ ಹಲವು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಮ್ಮ MPLADS ನಿಧಿಯಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು ಬದಲಾದವು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
ಮುಚ್ಚಿದ 2 ಶಾಲೆಗಳು, ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು!
ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ!
ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಲಾ ಚಂದುಲಾಲ್ ತಾಯಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿತು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಚಂದುಲಾಲ್ ಆಂಗ್ಲೋ ವೈದಿಕ್ (CAV) ಶಾಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಿಸಾರ್ನ ಅಂತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪದವೀಧರರು ಆಡಳಿತ, ರಾಜಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಿಲಿಟರಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಆವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ? CAV ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಡಿ.ಎನ್ ಮಾದಿ ಶಾಲೆ ಏಕೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಶೇಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಜೇಡರ ಬಲೆ, ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.