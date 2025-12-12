English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗುಜರಾತ್‌ನ ಪಾಲಿಟಾನಾ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ನಗರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 12, 2025, 05:35 PM IST
  • ಇದರಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಂತರ ವಿರೋಧದ ಪಾತ್ರವೇನು?
  • ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ

ಭಾರತದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ! ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ನಗರ ಇದು

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಭಾವನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಲಿಟಾನಾ ನಗರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.  ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ  ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ನಗರ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಂತರ ವಿರೋಧದ ಪಾತ್ರವೇನು? : 
ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕಾರಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, 2014 ರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 200 ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸುಮಾರು 250 ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ವಾದಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಿರಾ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
 
ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ : 
ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಗರದ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಗೆಲುವು  ಎನ್ನಬಹುದೇ ? : 
ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಗರವು ಜೈನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನೂರಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಾಳೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ.. 1 ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೆಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ?

ಈ ನಿಷೇಧದ ನಂತರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು? :
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, ಪಾಲಿಟಾನಾದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ. ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಆಹಾರ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದವಿದೆಯೇ? : 
ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವವೆಂದು ಹಲವರು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

