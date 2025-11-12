English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ 2.0 ಈಗ ನಡೆದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ

'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ 2.0 ಈಗ ನಡೆದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ'

ಐಡಿಎಸ್ಎ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಜಗತ್ತು ಏಕಧ್ರುವೀಯದಿಂದ ಬಹುಧ್ರುವೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 12, 2025, 11:00 PM IST
  • ಭವಿಷ್ಯದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯು ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಯುಗವಾಗಿದೆ
  • ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ
  • ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ

'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ 2.0 ಈಗ ನಡೆದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ'

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ (ಐಡಿಎಸ್ಎ) ಆಯೋಜಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ 1.0 ರಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸೇನೆಯು ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ಸಿಂಧೂರ್ 2.0 ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಯುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಇವುಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಯುಗದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಅವರು, ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು.

ಸೇನೆಯು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, 6G ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.ಜಗತ್ತು ಏಕಧ್ರುವೀಯದಿಂದ ಬಹುಧ್ರುವೀಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

ಸಿಂಧೂರ್ 1.0 ಗಾಗಿ ಸಂಭವ್ (ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆರ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆವೃತ್ತಿ) ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಂತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಮುನ್ಸೂಚಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿಂಧೂರ್ 1.0 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಆರೋಪಿಯ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಿಗೆ ಪೋಲಿಸ್‌ ಶೋಧ

ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧದ ಮೂರು ಡಿಗಳು (3D):

ಜನರಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧದ ಮೂರು ಡಿಗಳಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಣ (Democratisation), ಪ್ರಸರಣ (Dissemination) ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ (Demographics) ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಯುದ್ಧದ ಬೂದು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ AI, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಪರಿಕರಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಣವು ಕೇವಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ AI, ಕ್ವಾಂಟಮ್, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಆಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆಪನ್ಸ್ (DW) ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಪರಿಕರಗಳಂತಹ ಬಹು ಪೋಷಕ ಪದರಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಎರಡೂವರೆ ರಂಗಗಳ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.

ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಏಳನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಕನ್ಸೋಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ 7-ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 5.0 ಆಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾನವ ಅಂಶದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತರದ ಬಹುಮತ' ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ 10ನೇ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ..!

ಭವಿಷ್ಯದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯು ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಯುಗವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಜನರಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ, ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಯುದ್ಧಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಜೀವಂತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

