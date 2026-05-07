Operation Sindoor anniversary : ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವೊಂದರ ವಿರುದ್ಧ "ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್" ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಭಾರತ. ಇದು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತದ ಮಾರಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೇವಲ 22 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮೊಣಕಾಲೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಂಬಲಿತ ಉಗ್ರರು ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಭಾರತದ ಅಂಬಾಲಾ ಮತ್ತು ಆದಂಪುರ್ ವಾಯುನೆಲೆಗಳಿಂದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದವು... ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Operation Sindoor inside story : ಭಾರತದ ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಮೇ 7ರ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖೋಯ್-30MKI ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಫೇಲ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ 'ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ (SCALP) ಮಿಸೈಲ್' ಮತ್ತು 'ಹ್ಯಾಮರ್ ಪ್ರಿಸಿಶನ್ ಬಾಂಬ್' (Hammer Precision Bomb) ಎಂಬ ಎರಡು ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು.
ಉಗ್ರರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿ : ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಮರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಯಿತು. ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಫೇಲ್ ಅನ್ನು ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಕೇವಲ 22 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು ಎಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುನೀರ್ ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ರಫೇಲ್ನ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಹ್ಯಾಮರ್ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಡೀ ರೇಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದವು.
ರಂಗಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಭಾರತದ 4 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು : ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಈ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಆಯಿತು. ಈ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳೇ ಹೊರತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾದಾಗ, ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಾದ ಸುಖೋಯ್-30MKI, ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಆಕಾಶ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, S-400 ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದವು.
'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ : ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಈ ಜೋಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿತು. ಸುಖೋಯ್-30MKI ನಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಶತ್ರುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡವು. ಕೇವಲ 22 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಈ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹೊಸ ರೂಪ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.
ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತಬಾಹಿ : ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಭಾರತವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಒಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉಡಾಯಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಖೋಯ್-30MKI ನಿಂದ ಉಡಾಯಿಸುವ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ. 3 ಮ್ಯಾಕ್ (3 Mach) ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'ನೂರ್ ಖಾನ್' ವಾಯುನೆಲೆಯ ರನ್ವೇಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿತು ಮತ್ತು 'ರಹೀಮ್ ಯಾರ್ ಖಾನ್' ವಾಯುನೆಲೆಯ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಲವು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಸಹಾಯಕತೆ : ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಬಂದು ಬಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಾಯುಪಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಆಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚಿತು. ಆಗ ಚೀನಾವು PL-15 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ತನ್ನ TB-2 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದವು. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಭಾರತದ ಮೂರು ಬಲಿಷ್ಠ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಾದ ಸ್ವದೇಶಿ ಆಕಾಶ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಕಾಶ್ತೀರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಏರ್ ಗ್ರಿಡ್, S-400 ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು.
ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಹಾರ : S-400 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ರೇಡಾರ್ ಅನ್ನು ಇತರ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ಜಗತ್ತೇ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದ ಟರ್ಕಿಯ TB-2 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಆಕಾಶ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೀನೀ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು 30 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಾಶಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಆಕಾಶ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.