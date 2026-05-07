Operation Sindoor Anniversary: 7 ಮೇ 2025ರ ರಾತ್ರಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ಉತ್ತರವೂ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ದಿಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ದಿನ. 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್' ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದವಲ್ಲ.. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಾದ ಮಾಸದ ಗಾಯ.
Operation Sindoor story : ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಗಡಿಯ ಆಚೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡುಗಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದರೆ, ಗಡಿಯ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಭಾರತ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಕ್ರಮವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಜಾಲವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ಹಳೆಯ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಹೊಸ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಧಾಟಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
7 ಮೇ 2025ರ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ : ಮೇ 7ರ ಆ ರಾತ್ರಿ, ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು 1 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ, ಗಡಿಯ ಆಚೆ ಹಠಾತ್ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿತು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಅದರ ಸುಳಿವು ಇತ್ತಾದರೂ ಅಂದಾಜು ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲೂ ಮೌನವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದೇ ಮೌನದ ನಡುವೆ ಶತ್ರುಗಳ ಅಡಗುತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದವು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೈರ್ಲೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಧ್ವನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಒತ್ತಡ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು.
ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ : ಒಂದು ಗಂಟೆ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಮೊಳಗಿತು. ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಗುರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ವರದಿಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸುಳಿವು ಸಿಗದಂತೆ ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಕೇವಲ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ, ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಕಂಡಿತು. ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಶದ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣತೊಡಗಿದ್ದವು.
ಇದು ಹೊಸ ಭಾರತ : ಮೇ 7ರ ಆ ರಾತ್ರಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿದ ಕತ್ತಲರಾತ್ರಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್- ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಗಾಯ, ಅದು ಆ ದೇಶವನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿತು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನೋವಿನಿಂದ ದೇಶವು ನಲುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 26 ಸೂರುಗಳು ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ 7 ಮೇ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು - ಇದು ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಶತ್ರುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಲು ತಿಳಿದಿರುವ 'ಹೊಸ ಭಾರತ'.
88 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ವೀರರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿನಾಶ : ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೀಳುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸಿದವು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಮಾಧಿ ತೋಡಿದ ಆ ದಿನ ಭಾರತದ ಶೌರ್ಯಗಾಥೆಯು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ನ 88 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವೀರರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿನಾಶವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್, ರಷ್ಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಿಒಕೆ (PoK) ಯಲ್ಲಿದ್ದ 9 ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗಳು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾದವು. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹತರಾದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 11 ಏರ್ಬೇಸ್ಗಳು ಧ್ವಂಸಗೊಂಡವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನೂರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಭೋಲಾರಿ ಏರ್ಬೇಸ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ F-16, F-17 ನಂತಹ 5-6 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ನಾಶ : ಒಂದು C-130 ಹರ್ಕ್ಯುಲಿಸ್ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮೌಲ್ಯದ AWACS ವಿಮಾನವೂ ನಾಶವಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ರೇಡಾರ್, ಕಮಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಯಾವ ಶಾಹೀನ್ ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿತ್ತೋ, ಅವು ಭಾರತದ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಮುಂದೆ ವಿಫಲವಾದವು. ಭಾರತದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂತಿತ್ತೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯ ಏರ್ಬೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೌಲಾನಾ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ನ ಮದರಸಾದ ಮೇಲೆ 4 ಸ್ಫೋಟಗಳಾಗಿವೆ, ಐದನೆಯದು ಈಗ ತಾನೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತೆ, ಬಹಾವಲ್ಪುರ್ ಭಾರತದ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಭಾರತವು ಮೇ 7 ರಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 9 ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು..?
ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗಳ ಯೋಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಎಂಬ ಭಯಾನಕ ಸೇಡು : ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮಸೂದ್ನ ಅಡಗುತಾಣವು ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರೋ, ಅಲ್ಲೇ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಕೊಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ ಅಳುವಂತಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದ್ನ ಇಡೀ ವಂಶವೇ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳು ಧ್ವಂಸವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರ ಇಡೀ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲವು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಯದಾತ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಅರಿತುಕೊಂಡಿತು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಶೌರ್ಯದ ಗಾಥೆ : ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತರಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಶವಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾವೆ ನೀಡಿತು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ಗೆ ಇಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಂದಿದೆ. ಇಂದು ಮಸೂದ್ನ ಸಮಾಧಿ ತೋಡಲಾಗಿದೆ, ಹಫೀಜ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಏರ್ಬೇಸ್ಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಶೌರ್ಯದ ಗಾಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆಯಲ್ಲ, ಮುಂಬರುವ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಸೇನೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ.