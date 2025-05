ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪೂರ್ತಿ ಪಿಚ್ಚರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ- ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್

ಭುಜ್: ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಭುಜ್ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (IAF) ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಅವರು, "ಇದು ಕೇವಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ್ರ, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಯೋಧರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಂಗ್, "ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ವರ್ತನೆ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 1965 ಮತ್ತು 1971ರ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭುಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಅವರು, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ಮೂಲಕ ಭುಜ್ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್‌ನಲ್ಲಿ IAF ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮೇ 7ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಕೇವಲ 23 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತು. "ನೀವು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿರಿ. ಆ ಧ್ವನಿ ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಶೌರ್ಯದ ಧ್ವನಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ IAFನ ಸಾಹಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

#WATCH | Bhuj, Gujarat | Defence Minister Rajnath Singh says, "#OperationSindoor is not over yet. Whatever happened was just a trailer. When the right time comes, we will show the full picture to the world." pic.twitter.com/13BHeIZgkS

— ANI (@ANI) May 16, 2025